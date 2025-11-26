Najlepsi z najlepszych - Finał V Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów - oskarżycieli publicznych Data publikacji 26.11.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się Finał V Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Wydarzenie objął patronatem Komendant Główny Policji – gen. insp. Marek Boroń. Po trzech dniach zmagań spośród 34 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji wyłoniliśmy najlepszych z najlepszych.

Przez trzy ostatnie dni walkę o najwyższe trofea podejmowali policjanci służby prewencyjnej, wyłonieni w dwóch pierwszych etapach konkursu-powiatowym i wojewódzkim, które zostały przeprowadzone w 16 komendach wojewódzkich oraz Komendzie Stołecznej Policji.

Celem przewodnim konkursu jest profesjonalizacja działań Policji, stałe doskonalenie oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów realizujących zadania służbowe jako oskarżyciele publiczni w postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia.

Finał Konkursu obejmował trzy konkurencje konkursowe:



• KK 1 – pisemny test wiedzy dotyczący znajomości przepisów prawa oraz obowiązków spoczywających na policjancie pełniącym funkcję oskarżyciela publicznego,

• KK 2 – pisemną analizę akt lub akt czynności wyjaśniających albo postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia pod kątem błędów formalnych i merytorycznych,

• KK 3 – wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego.

Zwycięzcami poszczególnych trzech konkurencji konkursowych zostali:

KK 1 – sierż. Monika Witkowska Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,

KK 2 – mł. insp. Andrzej Pluszczewski Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,

KK 3 – st. asp. Adrian Kłoda Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Po podsumowaniu punktów uzyskanych ze wszystkich konkurencji w klasyfikacji drużynowej podium przedstawia się następująco:

I miejsce – reprezentanci KWP w Krakowie w składzie:

1. mł. asp. Katarzyna Luba,

2. asp. Iwona Kałafut.

II miejsce – reprezentanci KWP w Katowicach w składzie:

1. asp. Adrian Kłoda,

2. mł. insp. Andrzej Pluszczewski.

III miejsce – reprezentanci KWP w Lublinie w składzie:

1. asp. Ewelina Nestorowicz,

2. sierż. szt. Milena Mazur.

Jako najlepsi z najlepszych w klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:

I miejsce – st. asp. Aleksandra Jędrkowiak – reprezentantka KWP w Gorzowie Wielkopolskim,

II miejsce – podkom. Marcin Nowak – reprezentant Komendy Stołecznej Policji,

III miejsce – mł. asp. Katarzyna Luba – reprezentantka KWP w Krakowie.

Słowa uznania zostały skierowane także do osób, które podczas konkursu pełniły funkcję opiekunów reprezentantów poszczególnych 16 komend oraz Komendy Stołecznej Policji.

Szczególne podziękowania przekazano osobom, które podczas konkursu zasiadały w komisji sędziowskiej. Konkurencje oceniał siedmioosobowy zespół w składzie: przewodniczący komisji sędziowskiej – kom. Karion Smolarek z Zakładu Kryminalnego CSP w Legionowie, zastępca przewodniczącego komisji sędziowskiej – mł. insp. Agnieszka Romańska z Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP, członkowie komisji sędziowskiej: nadkom. Artur Staniszewski z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie, podkom. Joanna Buda z Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile, asp. Paulina Dyl z Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii CSP w Legionowie, asp. Małgorzata Wójcik z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku, mł. asp. Artur Kopka z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach.

Podczas uroczystości zakończenia konkursu - puchary, odznaki, statuetki, nagrody motywacyjne w formie pieniężnej od Komendanta Głównego Policji oraz pamiątkowe dyplomy wręczali: Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom osiągniętych wyników, które są dowodem profesjonalizmu, rzetelnego przygotowania oraz zaangażowania w realizację zadań służbowych na najwyższym poziomie.

Uczestnikom konkursu życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu chwil, które będą motywować do dalszych sukcesów w służbie.

Tekst. mł. asp. D. Kocon WP

Foto. asp. R. Karyś ZDDiP/ K. Chrzanowski BKS KGP

