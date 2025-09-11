Drugi dzień Konferencji Międzynarodowej „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” Data publikacji 11.09.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami drugi i zarazem ostatni dzień Konferencji Międzynarodowej „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, który zakończył się prezentacją obiektów oraz działalności dydaktycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami szkoleniowymi, infrastrukturą dydaktyczną oraz specjalistycznymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w procesie kształcenia funkcjonariuszy Policji.

Program dnia obejmował szereg praktycznych prezentacji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem gości z Polski i z zagranicy:

dynamiczna prezentacja techniki jazdy na trolejach, ukazująca metody doskonalenia umiejętności kierowania pojazdami w warunkach ekstremalnych, koordynowana przez kom. Wojciecha Biedrzyckiego, Zastępcę Kierownika Zakładu Ruchu Drogowego,

pokaz procedury udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z użyciem fantomów oraz automatycznego defibrylatora AED,

symulacja interwencji policyjnej wraz z analizą algorytmu działania funkcjonariuszy, przeprowadzona w budynku specjalistycznej symulatorni oraz prezentacja pomieszczeń wykorzystywanych do ćwiczenia interwencji. Za realizację tej części odpowiadała mł. insp. Mirosława Zalewska-Bzymek, Kierownik Zakładu Prewencji,

prezentacja techniki ręcznego kierowania ruchem w warunkach rzeczywistych, przeprowadzona na skrzyżowaniu przy jednym z budynków dydaktycznych. Pokaz koordynował kom. Wojciech Biedrzycki,

zapoznanie uczestników z nowoczesnym wyposażeniem hali sportowej, basenem oraz siłownią, które wykorzystywane są w procesie szkoleniowym,

zwiedzanie hali taktyki i technik interwencji, w której przedstawiono taktykę i techniki interwencji policyjnych stosowane w sytuacjach zagrożenia. Pokaz nadzorował podinsp. Krzysztof Kozyra, Zastępca Kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych,

prezentacja zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, stanowiącego istotny element przygotowania funkcjonariuszy do działań w sytuacjach kryzysowych, przeprowadzona w Zespole Strzelnic CSP. Uczestnicy mogli również zapoznać się z trenażerem oraz bronią bojową. Osobą odpowiedzialną za tę część był mł. insp. Adam Kuligowski, Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych.

Uczestnicy konferencji – zarówno przedstawiciele polskich służb mundurowych, jak i delegacji zagranicznych – obejrzeli wszystkie prezentacje z ogromnym zaciekawieniem. Wydarzenie podkreśliło znaczenie nowoczesnego, praktycznego szkolenia jako fundamentu skutecznego działania Policji we współczesnym świecie.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które zapewniły profesjonalne wsparcie językowe podczas prezentacji, umożliwiając zagranicznym uczestnikom pełne zrozumienie demonstrowanych treści.

Podkom. Piotr Jezierski z Zakładu Ruchu Drogowego oraz mł. asp. Krystian Chudziński z Zakładu Interwencji Policyjnych pełnili funkcję tłumaczy w swoich obszarach specjalizacji, przekładając na język angielski zarówno treści merytoryczne, jak i komentarze instruktorów.

Dodatkowe wsparcie językowe zapewniła Joanna Łaszyn, główny specjalista Wydziału Prezydialnego, tłumacząc informacje dotyczące organizacji CSP oraz zapewniając bieżącą komunikację z przedstawicielami instytucji międzynarodowych.

Dzięki ich zaangażowaniu prezentacje były w pełni zrozumiałe i zostały wysoko ocenione przez gości reprezentujących zagraniczne służby oraz organizacje partnerskie.

Ostatni dzień wydarzenia zakończył się podsumowaniem konferencji oraz wyrażeniem gotowości do dalszej współpracy w obszarze wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kształcenia służb porządkowych.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji za obecność, aktywne zaangażowanie i merytoryczny wkład w dyskusje.

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w duchu partnerstwa i wspólnego doskonalenia standardów bezpieczeństwa publicznego.

Tekst: st. asp. M. Musiał WP

Foto: asp. R. Karyś ZDDiP