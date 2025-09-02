Słuchacze i kadra CSP pobiegli w „Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora” Data publikacji 02.09.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj W sportowej atmosferze, z poczuciem wspólnoty i misji, słuchacze oraz kadra Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wzięli udział w kolejnej edycji „Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie”. Z ramienia naszego Centrum do akcji włączyło się ponad 400 osób.

Zawodnicy zmierzyli się z dystansem, udowadniając nie tylko hart ducha, ale także solidarność z rodzinami funkcjonariuszy, którzy oddali życie na służbie. Bieg, organizowany corocznie przez Akademię Policji w Szczytnie, ma wymiar charytatywny - opłaty startowe w całości przekazywane są na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Na starcie obok siebie stanęli zarówno słuchacze, jak i funkcjonariusze - wykładowcy. To wydarzenie było nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do integracji środowiska policyjnego oraz wspólnego kultywowania wartości, jakimi są służba, pamięć i pomoc.

Bieg w ramach wydarzenia w naszym Centrum zorganizowali funkcjonariusze Wydziału Dowodzenia: nadkom. Małgorzata Gil, asp. szt. Mariusz Trojanowski oraz asp. Artur Kur.

Udział naszej reprezentacji w biegu jest wyrazem zaangażowania w idee, które przyświecają całej policyjnej społeczności: „Pomagamy, wspieramy i chronimy”.



Tekst/Foto: mł. asp. D.Kocon WP