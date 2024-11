Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych rozpoczęty Data publikacji 25.11.2024 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś, 25 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczął się Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Oznacza to, że przez trzy kolejne dni będziemy gościć „najlepszych z najlepszych”, czyli laureatów etapu wojewódzkiego/stołecznego konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu, trzy konkurencje konkursowe zostaną przeprowadzone w dniach 25 -27 listopada 2024 r. Patronat nad konkursem objął Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Boroń.

W porównaniu do trzech poprzednich edycji, w tym roku do udziału w trzech konkurencjach konkursowych: KK 1, KK 2 i KK 3 – przystąpi podwójna liczba, czyli 34 policjantów z jednostek terenowych Policji. Zostali oni zwycięzcami, zajmując dwa pierwsze miejsca podczas etapu wojewódzkiego/stołecznego konkursu. Jako uczestnicy etapu krajowego konkursu tworzą 17 drużyn reprezentujących (16 komend wojewódzkich Policji i Komendę Stołecznej Policji). Na co dzień policjanci pełnią trudną, odpowiedzialną i wymagającą wielu predyspozycji funkcję strony czynnej, czyli oskarżyciela publicznego w postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia.

Ze względu na istotę i powagę funkcji, jaką pełnią policjanci wykonujący obowiązki oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia, oraz znaczenie czynności służbowych wykonywanych przez nich w toku postępowania sądowego, zadania te powinny być powierzane policjantom o dużym doświadczeniu zawodowym, którzy z zaangażowaniem, sumiennie i z wysokim poczuciem odpowiedzialności realizują swoje obowiązki służbowe. Oskarżyciel publiczny reprezentuje bowiem interes społeczny, wnosząc w imieniu organu i popierając przed sądem rejonowym skargę, jaką jest wniosek o ukaranie.

Dziś, tj. 25 listopada 2024 r. o godzinie 13.00 przeprowadzono odprawę, podczas której podkreślono, że celem konkursu jest przede wszystkim promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby prewencyjnej oraz motywowanie ich do doskonalenia kwalifikacji zawodowych w kontekście „nauki poprzez zabawę”. Celem konkursu jest w szczególności:

1) pobudzenie własnej inicjatywy;

2) doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej, w tym poprzez sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;

3) wyłonienie najwszechstronniejszego policjanta pełniącego funkcję oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) utrwalanie wśród policjantów przekonania, że tylko działanie zgodne z przepisami prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Policji;

5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji;

6) przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;

7) podnoszenie prestiżu społecznego policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, etap krajowy obejmie trzy konkurencje:

1. KK 1 – trwające stosownie do rodzaju wykroczenia, nie dłużej niż 10 minut, wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego;

2. KK 2 – trwającą 40 minut pisemną analizę dokumentu procesowego pod kątem błędów formalnych i merytorycznych;

3. KK 3 – trwający 50 minut pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

O godzinie 14.00 uczestników konkursu uroczyście powitał Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – insp. Tomasz Rylski. Swoją obecnością zaszczycił nas I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Robert Kuster, który w swoim przemówieniu podkreślił, że organizowany po raz czwarty w historii polskiej Policji konkurs dla oskarżycieli publicznych, to ważna inicjatywa dydaktyczna w kontekście obowiązku stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej. Nadinsp. Robert Kuster pogratulował reprezentantom poszczególnych 16 komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji osiągnięcia najlepszych wyników w swoich garnizonach. Podkreślił, że są to policjanci stanowiący wzór dla innych, najlepsi spośród ponad 3 000 policjantów prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia w Polsce, jeśli chodzi o prezentowany poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dowodem jest obecność 34 policjantów w etapie krajowym, czyli Finale IV Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Mówiąc „niech zwycięży najlepszy”, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, otworzył Finał konkursu życząc powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu.

Mając na uwadze cel konkursu, podczas gdy 34 zwycięzców etapu wojewódzkiego/stołecznego konkursu będzie rywalizowało o zwycięstwo w trzech konkurencjach konkursowych, ich opiekunowie pełniący funkcję koordynatorów do spraw prewencji z komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji – będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych podczas dwudniowego seminarium szkoleniowego na temat „Materialnoprawne i procesowe aspekty wykroczeń”. Do współpracy podczas doskonalenia zawodowego lokalnego zaproszono prelegentów z dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym – funkcjonariuszy z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego KGP, jak też nauczycieli policyjnych z CSP w Legionowie, w tym pełniących funkcję biegłych sądowych z Zakładu Szkoleń Specjalnych i Zakładu Ruchu Drogowego.

Doceniając wysiłek, poświęcony czas i zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, należą się słowa uznania i podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w dotychczasową współpracę dotyczącą przedmiotowego konkursu.

Zwycięzcom etapu wojewódzkiego/stołecznego konkursu – jego organizatorzy życzą powodzenia i osiągnięcia jak największej liczby punktów podczas etapu krajowego, zaś wszystkim uczestnikom konkursu – wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z realizacji zadań służbowych.



podinsp. E. Jakimiuk ZSK, asp. R. Karyś ZDDiP, asp. K. Molski ZSS